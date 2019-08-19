بقيمة 100 ألف دولار.. مبادرة بغزة لطلاء واجهات المباني وتنظيف الشوارع





وتشمل المبادرة تشجير بعض الأماكن وطلاء واجهات المباني، وتوفير مقاعد في الأماكن العامة، وحملات نظافة في الشوارع والشواطئ.



وقال وكيل الوزارة، إبراهيم رضوان: إن الحملة تهدف لخلق بيئة نظيفة، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الشبابية لتقديم مبادرات وعمل تطوعي للمشاركة في هذه المبادرة.



من جهته، قال رئيس بلدية غزة يحيى السراج: "اليوم نشارك في إطلاق هذه المبادرة للتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في غرس قيم النظافة والحفاظ على البيئة؛ لتكون النظافة أسلوب حضاري وعنوان تقدم الأمم".



رام الله - دنيا الوطنحددت وزارة الحكم المحلي بغزة، مبلغ 100 ألف دولار، لمبادرة مبادرةً مجتمعية بعنوان "بلدنا نظيفة"، بالتعاون مع بلديات القطاع.