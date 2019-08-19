حماس تعلن النفير في جمعة (لبيك يا أقصى)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، النفير العام يوم الجمعة المقبل، في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة القدس لأشرس حملة إسرائيلية تستهدف تهويدها وطمس هويتها، وفي الذكرى الخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، والتي تأتي مع تصاعد عمليات اقتحامه وتدنيسه.



أعلنت الحركة في بيان صحفي، أنها أعلنت النفير العام في جمعة (لبيك يا أقصى) في جميع صفوفها وأجهزتها وأبنائها وأنصارها ومؤسساتها وأطرها القيادية؛ للذود عن القدس والمسجد الأقصى المبارك، والوقوف في وجه كل المخططات الصهيوأمريكية، ومساندةً للمرابطين والمرابطات وأهلنا في القدس، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



كما دعت الحركة، أبناء الشعب الفلسطيني كافة، للنفير في غزة والضفة والقدس والداخل الفلسطيني المحتل، وأماكن تواجده كافة؛ للتعبير عن غضبهم والمشاركة الواسعة في مسيرات العودة، والفعاليات الجماهيرية والشعبية، وذلك يوم الجمعة المقبل تلبية لنداء الدين والوطن والواجب، ليعلم القاصي والداني أن للأقصى شعبا يفديه، وأمة تحميه.