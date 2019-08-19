دولة فلسطين تنضم الى التحالف الدولي للمناخ والهواء النقي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطة جودة البيئة عن انضمام دولة فلسطين الى عمل التحالف الدولي "المناخ والهواء النقي"، تحت مظلة الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، لدعم اهداف التنمية المستدامة واجندة 2030، بالإضافة الى انضمامها الى الحملة العالمية التابعه للتحالف "تنفس الحياة" وشبكة BreatheLife بهدف تعزيز الالتزام برفع مستوى جودة الهواء الى مستويات آمنه.



وأعربت رئيسة سلطة جودة البيئة عدالة الاتيرة، في رسالة وجهتها الى لويس الفونسو دي ألبا، المبعوث الخاص لقمة العمل المناخي للامين العام للأمم المتحدة، على دعم دولة فلسطين لعمل التحالف المعني بالدوافع الاجتماعية والسياسية لحفز العمل بشان تغير المناخ وخصوصا في مجال الصحة .