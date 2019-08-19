بالصور: نشر "ملاجئ متنقلة" بمواقع مختلفة جنوب إسرائيل

وأضافت القناة: أن بعض غرف وضعت قرب مراكز تجارية ومحطة باصات، ومراكز صحية وغيرها.

من جهة أخرى، قالت (القناة 12) الإسرائيلية: إنه في ضوء الوضع الأمني المتوتر في الجنوب، قررت "منظمة -مشروع- تاجليت" إلغاء جميع أنشطتها المخطط لها في منطقة غلاف غزة.





وتابعت: تنص رسالة أُرسلت إلى منظمي الرحلات الشبابية في إسرائيل على أن أي موقع يقع ضمن النطاق من جنوب الطريق السريع "35" وغرب الطريق السريع "40" يحظر فيه إقامة الأنشطة التابعة لـ "تاجليت".









