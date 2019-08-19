دولي

بالصور: نشر "ملاجئ متنقلة" بمواقع مختلفة جنوب إسرائيل

بالصور: نشر "ملاجئ متنقلة" بمواقع مختلفة جنوب إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (ريشت كان) إنه تمّ اليوم نشر غرف محصنة "ملاجئ متنقلة" في مواقع مختلفة في مدينة (كريات جات) جنوب إسرائيل.

وأضافت القناة: أن بعض غرف وضعت قرب مراكز تجارية ومحطة باصات، ومراكز صحية وغيرها.

من جهة أخرى، قالت (القناة 12) الإسرائيلية: إنه في ضوء الوضع الأمني المتوتر في الجنوب، قررت "منظمة -مشروع- تاجليت" إلغاء جميع أنشطتها المخطط لها في منطقة غلاف غزة.

وتابعت: تنص رسالة أُرسلت إلى منظمي الرحلات الشبابية في إسرائيل على أن أي موقع يقع ضمن النطاق من جنوب الطريق السريع "35" وغرب الطريق السريع "40" يحظر فيه إقامة الأنشطة التابعة لـ "تاجليت".




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