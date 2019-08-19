طرد قائد وثلاثة جنود.. قرار إسرائيلي حول حادثة تسلل فلسطيني من القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، قراراً بطرد قائد فصيل وثلاثة جنود، بعدما تجنبوا مواجهة فلسطيني تسلل من قطاع غزة.
أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، قراراً بطرد قائد فصيل وثلاثة جنود، بعدما تجنبوا مواجهة فلسطيني تسلل من قطاع غزة.
وقالت (القناة 12) الإسرائيلية: إن الجيش قرر طرد قائد فصيل وثلاثة جنود من (غولاني) لتجنبهم مواجهة فلسطيني تسلل عبر الحدود.
وقال الجيش: إن الفلسطيني تسلل في الأول من آب/أغسطس الجاري، حيث أصاب ثلاثة جنود خلال الحدث، وتم اغتياله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في ذلك اليوم، أنه قتل فلسطينياً تسلل إلى السياج جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود بجراح خفيفة.
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