شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدعو لإنهاء الإنقسام للحفاظ على وحدة الموقف وتطويره برفض صفقة القرن

الديمقراطية تدعو لإنهاء الإنقسام للحفاظ على وحدة الموقف وتطويره برفض صفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طرفي الانقسام، فتح وحماس، إلى تحمل المسؤولية الوطنية، وتطبيق تفاهمات 12/10/2017، بإنهاء الانقسام، وعودة الحكومة الفلسطينية، لتولي مسؤولياتها وواجباتها في قطاع غزة، في ظل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مسيرات العودة وكسر الحصار، بما فيها التأني بالنفس عن التنسيق الأمني في القطاع، والفصل بين واجب بندقية المقاومة في إطار غرفة العمليات المشتركة، وبندقية الأمن الداخلي.

وفي سياق آخر، وصفت الجبهة، الدعوة الأميركية لعقد مؤتمر شبابي فلسطيني في رعايتها، في إطار الترويج لصفقة ترامب – نتنياهو، بأنها خطوة وقحة مكشوفة للعمل على تمزيق النسيج الإجتماعي والوطني الفلسطيني، بما يخدم مشروع ترامب – نتنياهو لتصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية.

فبعد ورشة البحرين، التي دعي لها رجال أعمال فلسطينيون بهدف ربطهم بالصفقة، تعمل الآن الإدارة الأميركية لإختراق الشباب الفلسطيني وإعادة صياغة قيمه ومفاهيمه الوطنية، ما يؤكد خطورة ما تقوم به الإدارة الأميركية وأن هذا العمل يتجاوز القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ليطال نسيجنا ووعينا الوطني لقضيتنا وحقوقنا.

ودعت الجبهة إلى موقف وطني حاسم في رفض دعوة السفارة الأميركية، كما رفضت الدعوة لورشة البحرين، والحفاظ على وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، الرسمي والفصائلي، والشعبي، في رفض صفقة ترامب – نتنياهو، وخطواتها التطبيقية في الميدان، في القدس، والاستيطان، ووكالة الغوث، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين.

ودعت الجبهة، لمقاومة كل هذه الخطوات، بما فيها خطوة السفارة الأميركية بالانتقال من حالة الرفض اللفظي والكلامي المجاني، الذي تمارسه السلطة الفلسطينية، إلى الرفض العملي والميداني بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني، في قطع العلاقة مع دولة الاحتلال، والخروج من أوسلو واستحقاقاته والتزاماته، وبروتوكول باريس الاقتصادي.

أخبار ذات صلة

بقيمة 100 ألف دولار.. مبادرة بغزة لطلاء واجهات المباني وتنظيف الشوارع

بقيمة 100 ألف دولار.. مبادرة بغزة لطلاء واجهات المباني وتنظيف الشوارع

حماس تعلن النفير في جمعة (لبيك يا أقصى)

حماس تعلن النفير في جمعة (لبيك يا أقصى)

دولة فلسطين تنضم الى التحالف الدولي للمناخ والهواء النقي

دولة فلسطين تنضم الى التحالف الدولي للمناخ والهواء النقي

طرد قائد وثلاثة جنود.. قرار إسرائيلي حول حادثة تسلل فلسطيني من القطاع

طرد قائد وثلاثة جنود.. قرار إسرائيلي حول حادثة تسلل فلسطيني من القطاع

قيادي بـ&#34;حماس&#34; يعلّق على فتوى لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول زيارة القدس

قيادي بـ"حماس" يعلّق على فتوى لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حول زيارة القدس

أبو مويس يقرر إعفاء أبناء القدس بجامعة خضوري من الرسوم والأقساط الدراسية

أبو مويس يقرر إعفاء أبناء القدس بجامعة خضوري من الرسوم والأقساط الدراسية

بسبب تراكم الديون.. إسرائيل تنذر &#34;كهرباء القدس&#34; بقطع وتقنين الكهرباء عن خطوطها

بسبب تراكم الديون.. إسرائيل تنذر "كهرباء القدس" بقطع وتقنين الكهرباء عن خطوطها

&#34;مركزية&#34; فتح: قضية الأسرى والمحررين ستبقى على رأس أولويات القيادة

"مركزية" فتح: قضية الأسرى والمحررين ستبقى على رأس أولويات القيادة

التعليقات

الدنيا حكايات

بداية نهاية الإخوان المسلمين

بداية نهاية الإخوان المسلمين

شؤون فلسطينية

دولة فلسطين تنضم الى التحالف الدولي للمناخ والهواء النقي

دولة فلسطين تنضم الى التحالف الدولي للمناخ والهواء النقي

الديمقراطية تدعو لإنهاء الإنقسام للحفاظ على وحدة الموقف وتطويره برفض صفقة القرن

الديمقراطية تدعو لإنهاء الإنقسام للحفاظ على وحدة الموقف وتطويره برفض صفقة القرن

أبو مويس يقرر إعفاء أبناء القدس بجامعة خضوري من الرسوم والأقساط الدراسية

أبو مويس يقرر إعفاء أبناء القدس بجامعة خضوري من الرسوم والأقساط الدراسية

بسبب تراكم الديون.. إسرائيل تنذر &#34;كهرباء القدس&#34; بقطع وتقنين الكهرباء عن خطوطها

بسبب تراكم الديون.. إسرائيل تنذر "كهرباء القدس" بقطع وتقنين الكهرباء عن خطوطها

&#34;مركزية&#34; فتح: قضية الأسرى والمحررين ستبقى على رأس أولويات القيادة

"مركزية" فتح: قضية الأسرى والمحررين ستبقى على رأس أولويات القيادة

بالاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

بالاسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

مشلولة تماماً.. المعلمة عبير الشريف تناشد الرئيس إحالتها للتقاعد المرضي وصرف مستحقاتها

مشلولة تماماً.. المعلمة عبير الشريف تناشد الرئيس إحالتها للتقاعد المرضي وصرف مستحقاتها

التنمية الاجتماعية تدعو لعدم تسييس العمل الإنساني واستخدامه أداة للابتزاز السياسي

التنمية الاجتماعية تدعو لعدم تسييس العمل الإنساني واستخدامه أداة للابتزاز السياسي

منوعات

هل أرادت أصالة إثارة غيرة أحلام بهذه الصورة المُفاجئة؟

هل أرادت أصالة إثارة غيرة أحلام بهذه الصورة المُفاجئة؟

تغريدة صادمة لإليسا: هذا ألبومي الأخير.. فهل إعتزلت؟

تغريدة صادمة لإليسا: هذا ألبومي الأخير.. فهل إعتزلت؟

شرادها كابور تفكر في اعتزال السينما والسبب غير متوقع

شرادها كابور تفكر في اعتزال السينما والسبب غير متوقع

المحكمة تحيل فنانة شهيرة لمستشفى الامراض العقلية

المحكمة تحيل فنانة شهيرة لمستشفى الامراض العقلية

شاهد: عمرو دياب يشعل حفله بتصرفه النبيل وسط تصفيق الحضور

شاهد: عمرو دياب يشعل حفله بتصرفه النبيل وسط تصفيق الحضور

ابنة أحمد الفيشاوي توجه رسالة مؤثرة له بعد صدور حكم بحبسه

ابنة أحمد الفيشاوي توجه رسالة مؤثرة له بعد صدور حكم بحبسه

الكشف عن صور جديدة لجثة مارلين مونرو داخل المشرحة

الكشف عن صور جديدة لجثة مارلين مونرو داخل المشرحة

حليمة بولند تثير الجدل بتصرفها في تركيا بعد الاعتداء على سعوديين

حليمة بولند تثير الجدل بتصرفها في تركيا بعد الاعتداء على سعوديين

شاهد: أحلام ترعى الأغنام في السعودية

شاهد: أحلام ترعى الأغنام في السعودية

&#34;استمتعوا بحبيبتي&#34;.. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

"استمتعوا بحبيبتي".. أحمد حسن يثير غضب جمهوره بسبب رسالة لزينب ويحذف الصورة

عربي

&#34;النواب الأردني&#34; يوصي بعدم السماح لإسرائيل تغيير الوضع الزماني والمكاني للقدس

"النواب الأردني" يوصي بعدم السماح لإسرائيل تغيير الوضع الزماني والمكاني للقدس

الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة

الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة

شاهد: وصول البشير لمقر محاكمته في قضية &#34;الثراء الحرام&#34;

شاهد: وصول البشير لمقر محاكمته في قضية "الثراء الحرام"

منظمة تُطالب بمنح نصف مليون سوري الجنسية المصرية

منظمة تُطالب بمنح نصف مليون سوري الجنسية المصرية