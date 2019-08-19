أبو مويس يقرر إعفاء أبناء القدس بجامعة خضوري من الرسوم والأقساط الدراسية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، اليوم الاثنين، إعفاء الطلبة المقدسيين والمقيمين في القدس، بجامعة فلسطين التقنية خضوري، من الرسوم والأقساط الدراسية للعام 2019 - 2020.



وذكرت الوزارة في بيان لها أن قرار الإعفاء يشمل الطلبة المقدسيين في جميع فروع الجامعة.



وأوضحت أن قرار الوزير أبو مويس يأتي في إطار دعم التعليم الفلسطيني في القدس، وتعزيزاً لصمود المقدسيين في وجه الاحتلال ومخططاته الاستيطانية في المدينة المقدسة.