شؤون فلسطينية

بسبب تراكم الديون.. إسرائيل تنذر "كهرباء القدس" بقطع وتقنين الكهرباء عن خطوطها

بسبب تراكم الديون.. إسرائيل تنذر "كهرباء القدس" بقطع وتقنين الكهرباء عن خطوطها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت شركة كهرباء محافظة القدس أنها تلقت اليوم انذاراً رسمياً من شركة الكهرباء الإسرائيلية يقضي عزم الاخيرة قطع الكهرباء أو تقنينها عن الخطوط المغذية والمزودة للتيار الكهربائي في مناطق امتياز الشركة بعد تحديدها، كونها تجاوزت الحد المسموح لها من الديون، مناشداً الحكومة الفلسطينية بالتدخل الفوري لتجنب حدوث كارثة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس م. هشام العمري أن كهرباء القدس تسلمت الانذار الثاني من شركة كهرباء إسرائيل تهدد فيه بقطع وتقنين التيار الكهربائي عن الخطوط الكهرباء المزودة للتيار الكهربائي في مناطق الامتياز، مضيفاً أن كهرباء إسرائيل أشارت في كتابها الموجه لإدارة الشركة "أنه بانتهاء المهلة القانونية سيتم قطع التيار لساعات محدده لكافة مناطق امتياز الشركة وفق جدول زمني.

وأكد العمري أنه في حال قامت كهرباء إسرائيل بتقنين التيار الكهربائي أو قطعه فإن ذلك سيضر بمصالح كافة المشتركين وحدوث أضرار لا تحمد عقباها، وشلّ كافة مناحي الحياة، لاسيما المؤسسات، والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه والاتصالات وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية في مناطق الامتياز، داعياً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل سوياً في ظل الأزمة الراهنة.

وناشد العمري الحكومة الفلسطينية وأجهزتها القضائية والأمنية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لملاحقة سارقي التيار الكهربائي والمتخلفين عن تسديد فواتيرهم في المدن والقرى والمخيمات عبر تطبيق قانون العقوبات الذي صادق عليه فخامة الرئيس محمود عباس مع مرعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين والموظفين وخاصة موظفي القطاع الحكومي.

وبين العمري أن هناك ازدياد مضطرد في سرقة التيار الكهربائي التي لازالت تفتك بالبنية التحتية للشركة ومقدراتها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى الحد من قدرة الشركة تقديم خدماتها للجمهور بالشكل المطلوب سواء على الصعيد الخدماتي أو التطويري، إضافة إلى انهيار الشبكة الكهربائية والتي تعد العمود الفقري لاستمرارية المؤسسات الخدماتية والاقتصادية.

ودعا العمري المؤسسات والمشتركين إلى ضرورة تصويب أوضاعهم وتسديد ما عليهم من ديون لشركة كهرباء محافظة القدس ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي والربط العشوائي من قبل بعض المواطنين، إضافة إلى ترشيد استهلاك التيار الكهربائي تجنباً لانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

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