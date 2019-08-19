"مركزية" فتح: قضية الأسرى والمحررين ستبقى على رأس أولويات القيادة

أكدت اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الاثنين، أن قضية الأسرى والمحررين ستبقى على رأس أولويات القيادة.



جاء ذلك خلال لقاء موسع في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الاثنين، برام الله، شارك به أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل رجوب، وعضو اللجنة المركزية عباس زكي وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني.



وحضر اللقاء الذي نوقشت فيه العديد من القضايا التي تخص

الحركة الأسيرة والأسرى المحررين والعمل الوظيفي وتطوير آليات العمل الوظيفي، كل من أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح المناضل سليم الزريعي، وجمال الديك، ووفاء زكارنة وكفاح حرب.



وأكد زكي، على أن قضية الأسرى الصامدين ببسالة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تقع على رأس أولويات القيادة

الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس أبو مازن، وأن القيادة تبذل وستبذل كلَّ جهد ممكن مع المؤسسات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي، لإطلاق سراحهم من زنازين الاحتلال، ليشاركوا في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



من جانبه شدد الرجوب، على أهمية مواصلة مؤسسات

الأسرى بذل كل ما تستطيع من جهد وإعداد الخطط اللازمة لرفع مستوى وجودة الخدمة المقدمة للأسرى والمحررين، وذلك وفقا لآليات عمل واستراتيجيات تبقي هذه القضية ذات وهج نضالي مشرف لكل الفلسطينيين.



كما ناقش الرجوب وأبو بكر والمشاركون في اللقاء عدد من القضايا الإدارية والوظيفية واللوجستية التي من شأنها تحسين آليات العمل على المدى القريب والبعيد، وبما يرفع مستوى

الخدمات التي تقدم للمعتقلين وعائلاتهم وللأسرى المحررين وسبل إنجاح مسيرتهم الحياتية والعملية وإعادة دمجهم في وطنهم الذي ينتظر جهدهم نحو الحرية والاستقلال.



رام الله - دنيا الوطن