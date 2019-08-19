شؤون فلسطينية

"التنمية الاجتماعية" تحمّل حركة حماس المسؤولية عن "تعطيل" برامجها في غزة

"التنمية الاجتماعية" تحمّل حركة حماس المسؤولية عن "تعطيل" برامجها في غزة
أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داود الديك، أن الوزارة تسعى دائما إلى تقديم كل الدعم الممكن لأهلنا في قطاع غزة على الرغم من الأزمة المالية الخانقة التي تواجه الحكومة الفلسطينية.

وقال في بيان له وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر "حركة حماس وأمنها في حظر عمل اللجنة المكلفة بمتابعة عمل الوزارة في قطاع غزة والتابعة للحكومة الشرعية".

وأكد الديك أنه في حال استمر هذا الوضع، فإن الوزارة ستصبح غير قادرة على تنفيذ البرامج والخدمات والمشاريع المقدمة للأسر الفقيرة في قطاع غزة بما في ذلك برنامج التحويلات النقدية. 

وحمّل وكيل وزارة التنمية الاجتماعية حركة حماس كامل المسؤولية عما قد يؤول اليه الوضع في حال استمرت في حظر عمل اللجنة، كما قال.

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