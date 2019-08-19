شؤون فلسطينية

الرئيس يلزم رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلال فترة سابقة "دفعة واحدة"

الرئيس يلزم رئيس وأعضاء الحكومة السابقة بإعادة مبالغ تقاضوها خلال فترة سابقة "دفعة واحدة"
حكومة د.رامي الحمد الله
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، قراراً بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة 17 بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرته الخاصة برواتبهم ومكافآتهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة.

كما قرر اعتبار المبالغ التي تقاضوها لاحقاً لتأشيرته المذكورة آنفا مكافآت، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي ذات السياق، قرر الرئيس استعادة المبالغ كافة التي تقاضاها رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بدل إيجار، ممن لم يثبت استئجاره خلال نفس الفترة.

كما أصدر الرئيس عباس، قراراً بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، "بصفتهم الاستشارية" بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

كما قرر إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.

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