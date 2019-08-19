شؤون فلسطينية

وزير سابق يثير زوبعة عبر الفضاء الأزرق حول المرأة "العانس" والنشطاء يحتجون

وزير سابق يثير زوبعة عبر الفضاء الأزرق حول المرأة "العانس" والنشطاء يحتجون
رام الله - دنيا الوطن
أثارت تغريدة لوزير الثقافة السابق في الحكومة العاشرة لحركة حماس الدكتور عطالله أبو السبح انتقادات واسعة جداً عبر الفضاء الأزرق "فيس بوك" تحدث قائلاً  فيها " اذا اجتمع الهم والحزن في امرأة فاعلم أنها عانس".

التغريدة التي نشرها الوزير السابق لاقت جدلاً واسعاً وانتقادات مختلفة من قبل الجنسين الشباب والاناث، وأصبحت منصة التواصل الاجتماعي مسرحاً للرد على هذه التغريدة قبل أن يتراجع الوزير أبو السبح ويقوم بحذفها.

ورغم انه تراجع وقام بحذفها، لكنه لم يستطع حذفها من صفحات النشطاء الذين تداولوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين عن احتجاجهم على تعريف "العانس" عند الوزير السابق.

دنيا الوطن رصدت غضب الجمهور عبر الفضاء الأزرق على هذه التغريدة التي لا تعتبر الأولى للدكتور، حيث سبق وأن غرد في وقت سابق على "الدحية" وأثار الأمر جدلاً أيضا بين رواد التواصل الاجتماعي.

حاولنا الاتصال بالوزير السابق الذي رفض الحديث واكتفى بعدم الرد.















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