مشلولة تماماً.. المعلمة عبير الشريف تناشد الرئيس إحالتها للتقاعد المرضي وصرف مستحقاتها



وطالبت المعلمة الشريف الرئيس مراعاة ظروفها الصحية الطارئة واصدار قرار بتقاعدها المرضي، مع الايعاز لوزارة المالية لتسديد مستحقاتها لدى هيئة المعاشات ومستحقاتها المتراكمة في وزارة المالية .



وعبرت المعلمة الشريف عن أملها بالرئيس عباس في الاستجابة لندائها، وقالت: "ما زلت على رأس عملي حتى نهاية العام الدراسي السابق، ومنذ أشهر حصل تطور خطير في وضعي الصحي ولم اعد قادرة على الحركة نتيجة اصابتي بمرض التصلب اللويحي المتعدد".



وأشارت إلى إرفاقها التقرير الطبي وقرار التعيين الخاص بها وقالت: "أملي بالله ثم بالرئيس محمود عباس أن يرأف بحالتي ويوعز للجهات المختصة في وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة المعاشات لصرف كافة مستحقاتي المتراكمة لي ولهيئة المعاشات واحالتي للتقاعد المرضي".



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رام الله - دنيا الوطنناشدت المعلمة عبير حسين عبد السلام الشريف (عويضة ) الرئيس محمود عباس الإيعاز للجهات المختصة في وزارة المالية، ديوان الموظفين العام، وهيئة المعاشات، بصرف مستحقاتها واستحقاقات المعاش الخاصة بها، وعمل إجراءات تقاعد مرضية لها، نظراً لاصابتها بشلل تام في الأطراف السفلية والعلوية لإصابتها بمرض التصلب اللويحي المتعدد.وقالت المريضة الشريف في مناشدتها التي وصلت "دنيا الوطن" أنها عينت في عام 2007 كمعلمة في وزارة التربية والتعليم، وحصلت على الرقم الوظيفي في 30/7/2017 ولم يتم إيداع استحقاقات المعاش لها عن السنوات الماضية حتى عام 2019.