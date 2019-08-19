التنمية الاجتماعية تدعو لعدم تسييس العمل الإنساني واستخدامه أداة للابتزاز السياسي

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت وزارة التنمية الاجتماعية الجهود الكبيرة التي يقوم بها الشركاء الاجتماعيون المحليون والدوليون بالتعاون معها، فيما يخص البرامج والخدمات الانسانية التي تقدمها عبر تلك البرامج للمستفيدين من خدماتها في دولة فلسطين.



وقالت الوزارة يحتفي العالم اليوم الاثنين، بـ"اليوم العالمي للعمل الإنساني"، وذلك للإشادة بالجهود التي يبذلها عمال الإغاثة حول العالم، وإذ نقدر ذلك ، فإن الوزارة توجه تحية لكافة العاملين في المجال الانساني من منظمات وافراد، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالحفاظ على النزاهة والحيادية وبعدم تسييس العمل الانساني واستخدامه كأداة للابتزاز السياسي وندعو العالم الحر ادانت ما تقوم به ادارة ترامب من تسييس للمساعدات الانسانية، خصوصا المقدمة للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.



وتابعت الوزارة إن العمل الانساني يتعرض لانتهاكات جسيمة تمارسها سلطات الاحتلال، عبر احتجاز واعاقة بعض العاملين في المجال الانساني بدولة فلسطين، أو من خلال التحريض المستمر ضد تقديم المساعدات الانسانية لدولة فلسطين .



وجددت الوزارة دعوتها لكافة المؤسسات الانسانية العاملة في دولة فلسطين للابتعاد عن تسييس هذا العمل ، مؤكدة أنها تنظر إليه من خلال تقديم اوسع مساعدات الى الفئات الفقيرة والمهمشة بعيداً التحزب السياسي أو الفكري أو الطائفي ، فأساس العمل هو تقديم الخدمة لمستحقيها في ظروف صعبة يمر بها أبناء شعبنا.