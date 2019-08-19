الأقوال الأولى للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام المحكمة

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رام الله - دنيا الوطن

قال عمر البشير، الرئيس السوداني السابق: "خليفة بن زايد منحني مبلغ مليون دولار في ظرف، ولَم أصرفه لأني لم أحب تلك الطريقة ولا أذكر لمن سلمتها"، مضيفاً: "المبلغ هدايا صرفت في أعمال خيرية لا أعرف أوجه صرفها ولا يوجد سجل لتدوين الصرف".



جاء ذلك، في كلمة، خلال جلسة محاكمته، اليوم الاثنين، مؤكداً أن المبالغ لا علاقة لها بالدولة، لافتاً إلى أن بعضها عبارة عن منح له من قبل الأمير السعودي محمد بن سلمان، عبر مدير مكتبه طه عثمان، والذي يقدر بـ 25 مليون دولار، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي السياق، قال البشير: "ممتلكاتي عبارة عّن منزل بحي كافوري ومزرعة وشقة، أما زوجتي فلها قطعتا أرض بكافوري ابتاعت سيارتها وأخذتهما بالمبلغ"، مضيفاً: "جميع المبالغ التي بحوزتي، سلمتها لشقيق نائب رئيس المجلس العسكري عبد الرحيم دقلو"



يذكر، أن البشير، وجهت له تهم بالثراء الحرام والمشبوه، وبحيازة عملات أجنبية، وتصدى 96 من القانونين؛ للدفاع عنه برئاسة رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر.