دولي

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة التحديات التي تواجه السلام والأمن بالشرق الأوسط

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة التحديات التي تواجه السلام والأمن بالشرق الأوسط
مجلس الأمن الدولي
رام الله - دنيا الوطن
يستضيف مجلس الأمن الدولي، غداً الثلاثاء جلسة لمناقشة التحديات التي تواجه السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس: إن الوزير مايكل بومبيو، سيتوجه إلى نيويورك في 20 آب/ أغسطس للمشاركة في مناقشة لمجلس الأمن الدولي، تستضيفها البعثة البولندية لدى الأمم المتحدة.

وتناقش الجلسة التحديات التي تواجه السلام والأمن في الشرق الأوسط، ودعم الإدارة الأمريكية للحلول متعددة الأطراف، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

ويلتقي الوزير بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على هامش الحدث.

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