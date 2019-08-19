الضميري: الأجهزة الأمنية مُلتفة حول القيادة بالتصدي للمساس بأموال الشهداء والأسرى

المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، التفاف الأجهزة الأمنية، خلف القيادة في التصدي للمساس بأموال الشهداء والأسرى، وأنها ستكون مصدراً لبث الأمل والثبات بين المواطنين، وتكثيف جهودها في ظل الظروف الصعبة.



وقال الضميري في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: "إن هدف الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال، تجريم النضال الفلسطيني، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، لن تسمح بذلك، ولن تكون جزءاً من ذلك".



وأضاف: "الشعب الفلسطيني مر بتجارب خطرة، ولكن هذه التجربة الأخطر، وأساس تكوين شعبنا هو التضامن والتكافل، فلا صمود بلا تكافل وتضامن"، مؤكداً أن الأمن الفلسطيني عنوان أساسي لهذا التضامن، وهم ورثة النضال الفلسطيني.



وتابع: "الأجهزة الأمنية، تقاسمت الألم والأمل في القواعد، وفي الأسر، فهم بالتأكيد سيكونون نموذجاً للصمود وبث الأمل، وليس الإحباط في المجتمع، والعمل بكل ما أوتوا من طاقة في هذه الأوضاع الصعبة".