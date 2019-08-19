الشرطة تكشف ملابسات جريمة سرقة وتشهير على موقع (فيسبوك) في الخليل

وذكـرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بأنه وبناء على شكوى تلقتها الشرطة من إحدى السيدات والمتعلقة بقيام شخص مجهول بسرقة حسابها على موقع (فيسبوك) والتشهير بها ونشر معلومات وصور خاصة بها، على الفور باشرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة إجراءات البحث والتحري الإلكتروني لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل".



وأضافت بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجريمة، فقد تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية الشخص المشتبه به بارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة والتحرز عليه أصولاً.



وأكـدت علـى توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه، حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات جريمة سرقة وتشهير على موقع (فيسبوك) والتي طالت إحدى السيدات في محافظة الخليل.