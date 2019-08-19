بعد ضغط فلسطيني.. إلغاء انعقاد مؤتمر برام الله دعت له السفارة الأميركية

السفارة الأمريكية في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن منسق القوى الوطنية في رام الله والبيرة عصام بكر، اليوم الاثنين، أن جهود القوى الوطنية، قد أثمرت عن إلغاء مؤتمر كان من المقرر عقده في مدينة رام الله، يوم الأربعاء المقبل، دعت له السفارة الأميركية في مدينة القدس.



وأضاف: أن إدارة إحدى الفنادق في مدينة رام الله، قد أبلغت السفارة الأميركية، اعتذارها عن استضافة المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان "مناقشة وضع الشباب بالأراضي الفلسطينية" كونه يهدف إلى تخريب النسيج الوطني الفلسطيني، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وعلّق أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، جبريل الرجوب اليوم الاثنين، على محاولات السفارة الأمريكية، عقد مؤتمر شبابي في أحد الفنادق في رام الله، يوم الأربعاء المقبل.



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن الاحتلال يتصرف برعاية وإسناد من الإدارة الأمريكية، التي يمثلها سفير يعمل لدى اليمين الفاشي، ويعمل وفق الأجندة الإسرائيلية، بأن هذه الأراضي مستباحة، وبإمكانهم أن يتصرفوا بها.



وأضاف: الاجتماع الشبابي في 21 من هذا الشهر في فلسطين تحت عنوان مناقشة الوضع الشبابي، وفي حدود معلوماتي لا يوجد أي استجابة من أي فلسطيني يتعاطى مع هذا السلوك.



وكانت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، قد أكدت في بيان صدر أمس، عزمها إفشال المؤتمر الذي دعت إليه السفارة الأميركية، كون هذه الدعوة تحمل في طياتها ملامح جديدة لدور أميركي يشتد ضراوة في محاولة لكسر ارادة الشعب الفلسطيني، ويؤكد على تصميم الإدارة الاميركية على تعميق معاداة شعبنا ضمن شراكتها الكاملة للاحتلال في إرهابه وجرائمه بحق شعبنا، ومحاولة لفرض الأمر الواقع ضمن (صفقة القرن)، وتجاوزاً فظا لكل القيم والمعاير والعلاقات الدولية".



ووصفت القوى الدعوة الأميركية "بالوقحة والمثيرة للاشمئزاز، محذرة أي جهة أو مؤسسة أو شخصية تحت طائلة المسؤولية الوطنية، خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه القضية الوطنية للتصفية، من المشاركة بأي صفة كانت وتحت أية مسميات".



وتحدثت القوى عن اتخاذها خطوات، تتضمن العمل على إجراء اتصالات مع إدارة الفندق نفسه لمنع إقامة النشاط فيه، وتنظيم فعالية شعبية حاشدة أمام الفندق؛ لمنع هذا النشاط بكل السبل المتاحة.



وشددت على أن الولايات المتحدة الأميركية، لن تنجح في ثني شعبنا من مواصلة كفاحه الوطني المشروع لتحقيق أهدافه في الحرية وتقرير المصير والاستقلال الوطني".