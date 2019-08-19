اشتية: الحكومة بدأت بتحضير كل الملفات المتعلقة بالضرائب مع الجانب الإسرائيلي





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن مجلس الوزراء، سيناقش على جدول أعماله، اليوم الاثنين، تقديم منحة للطلبة الخريجين، الذين لديهم استعداد للسكن في مناطق وقرى الأغوار، والعمل مع أهلها في مشاريع إنتاجية.وأضاف خلال كلمته في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أن الحكومة بدأت بتحضير كامل الملفات المتعلقة بالضرائب مع الجانب الإسرائيلي، خاصة النشاطات بالمتعلقة بالمناطق (ج) من مشاريع وكسارات أو أية نشاطات اقتصادية، تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية كاملة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأوضح أن إسرائيل تقوم على مدار الأيام الماضية بلعبة سياسية خطيرة في المسجد الأقصى، والهجمات المتكررة التي تنفذها مجموعات المستوطنين هناك، في محاولة لكسر الأمر الواقع، مؤكداً أن الرئيس محمود عباس والحكومة، يتابعون يومياً ما يجري هناك، ويُجرون تنسيقاً مع الأردن لمتابعة ما يحدث.وتحدث اشتية عن نية كوريا الجنوبية، توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إسرائيل، مشيراً إلى أن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، خاطب الجهات المختصة في كوريا، مطالباً إياها بألا يشمل هذا الاتفاق بأي شكل من أشكال المستوطنات وتجارتها والبضائع المتعلقة بها.وهنأ اشتية شعبنا بعيد الأضحى المبارك، وعودة حجاج بيت الله الحرام سالمين إلى أرض الوطن.