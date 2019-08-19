موقع إسرائيلي يزعم: قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت شخصاً من حماس بعمق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، أن قوة خاصة إسرائيلية، اعتقلت قبل قليل، شخصاً من حركة حماس، في عملية سرية للجيش داخل عمق قطاع غزة.
وقال الموقع ذاته: "خلال الفترة الأخيرة، أنهت قوات خاصة من الجيش وطواقم أخرى، نشاطاً سرياً في عمق قطاع غزة"، مضيفاً: "خلال النشاط، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، شخصاً من حماس، وتم تحويله للشاباك للتحقيق معه".
وأضاف الموقع: "القوات التي عملت في عمق قطاع غزة، أنجزت عملها بنجاح، والحديث يدور حول نشاط سري محظور".
زعم موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، أن قوة خاصة إسرائيلية، اعتقلت قبل قليل، شخصاً من حركة حماس، في عملية سرية للجيش داخل عمق قطاع غزة.
وقال الموقع ذاته: "خلال الفترة الأخيرة، أنهت قوات خاصة من الجيش وطواقم أخرى، نشاطاً سرياً في عمق قطاع غزة"، مضيفاً: "خلال النشاط، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، شخصاً من حماس، وتم تحويله للشاباك للتحقيق معه".
وأضاف الموقع: "القوات التي عملت في عمق قطاع غزة، أنجزت عملها بنجاح، والحديث يدور حول نشاط سري محظور".
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