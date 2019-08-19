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شؤون فلسطينية

موقع إسرائيلي يزعم: قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت شخصاً من حماس بعمق القطاع

موقع إسرائيلي يزعم: قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت شخصاً من حماس بعمق القطاع
رام الله - دنيا الوطن
زعم موقع (مفزاك لايف) الإسرائيلي، أن قوة خاصة إسرائيلية، اعتقلت قبل قليل، شخصاً من حركة حماس، في عملية سرية للجيش داخل عمق قطاع غزة.

وقال الموقع ذاته: "خلال الفترة الأخيرة، أنهت قوات خاصة من الجيش وطواقم أخرى، نشاطاً سرياً في عمق قطاع غزة"، مضيفاً: "خلال النشاط، اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، شخصاً من حماس، وتم تحويله للشاباك للتحقيق معه". 

وأضاف الموقع: "القوات التي عملت في عمق قطاع غزة، أنجزت عملها بنجاح، والحديث يدور حول نشاط سري محظور".

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