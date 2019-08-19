الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تُنشئ "متنزه العودة"





جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، صباح اليوم الاثنين، على هامش اجتماعها الدوري في مخيم ملكة شرقي غزة.





ودعت الهيئة، الجماهير الفلسطينية، لأن يكون يوم الجمعة المقبل، يوم اشتباك مفتوح، وتكثيف النشاطات الكفاحية ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.



وقالت الهيئة: "نهيب بأبناء شعبنا في الضفة لإشعال الأرض تحت أقدام الاحتلال ومستوطنيه، يوم الجمعة المقبل".





في السياق، طالبت الهيئة، الفلسطينيين بالحضور والمشاركة في فعاليات "محامون ضد الحصار"؛ للمطالبة برفح الحصار عن غزة، وذلك صباح غدٍ الثلاثاء، عند الساعة العاشرة والنصف، أمام حاجز بيت حانون/ إيرز شمالي قطاع غزة.



وقالت الهيئة الوطنية: "جماهير شعبنا في الوقت الذي يستهدف الاحتلال المسجد الأقصى بالتقسيم الزماني والمكاني، وفي ظل استمرار الحصار على غزة، نؤكد على استمرار مسيرات العودة بطابعها السلمي والشعبي".



وأكدت على استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني، لانتزاع حقوقه والتصدي للغطرسة الإسرائيلية في القدس والضفة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، بدء التحضير لإنشاء متنزه العودة على أرض مخيم ملكة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من البلديات، وذلك تأكيداً منا على الوفاء لدماء الشهداء والجرحى، وأن المسيرة مستمرة، حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها.