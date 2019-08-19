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شؤون فلسطينية

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (27) مواطناً من الضفة

نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (27) مواطناً من الضفة
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين (27) مواطناً من الضفة، بينهم أسرى سابقون، وغالبيتهم من محافظة رام الله والبيرة، وقد رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب، وتفتيش للمنازل.

وبين نادي الأسير أن (16) مواطناً من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة جرى اعتقالهم، غالبيتهم من بلدة سلواد وهم: محمد ناجح عياد، ومحمد رائد حامد، وفخري عبد الرؤوف حامد، وجميل حماد، وموسى محمد حماد، علاوة على همام منير الريماوي، ويعقوب ثلجي الريماوي، ومنتصر قدح، ومحمود لدادوة، ومحمد العلي، وعصام أبو عليا، وحسين شبانه، ونعمان حمايل، وبراء القاضي، وعوض أبو عين، ومحمد هشام فراج.

فيما جرى اعتقال لخمسة مواطنين من محافظة بيت لحم وهم: محمد حسن أبو محميد، ونضال عساكرة، وإياد عساكرة، وعلي عساكرة، وسعدي محمود القصاص (69 عاماً).

ومن بلدة دورا في محافظة الخليل، اُعتقل المواطن جهاد يوسف فقوسة، ومن بلدة أوصرين قضاء محافظة نابلس، أُعتقل المواطنان نصار جهاد عديلي، وشقيقه سعد.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين بينهم فتى من بلدة العيزرية، جرى اختطافهم على يد قوة من المستعربين وهم: الفتى شوكت الشيخ (16 عاماً)، وأمير ششتاوي، ومحمود عريقات.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت مساء أمس المواطن علاء جمجوم من القدس، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح خلال عملية اقتحام جرت لـ (برج اللقلق)، حيث جرى نقله للمستشفى، وذلك عقب الإفراج عنه.

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