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شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: إدارة سجن (النقب) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتتعمد إهمالهم

هيئة الأسرى: إدارة سجن (النقب) تُمعن بانتهاك الأسرى طبياً وتتعمد إهمالهم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها، اليوم الاثنين، أن إدارة سجن (النقب) تتعمد استهداف الأسرى المرضى، وذلك بانتهاكهم طبياً، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم، كل حسب مرضه، وبالتالي تركهم يكابدون الأوجاع.

ورصدت الهيئة في هذا السياق، أبرز الحالات المرضية القابعة حالياً في المعتقل، ومن بينها حالة الأسير زياد حمودة (45 عاماً) من بلدة رنتيس شمال غرب مدينة رام الله، والذي يشتكي في الآونة الأخيرة من آلام حادة في الصدر ومن سعال ويتقيأ دماً، وفقد من وزنه أكثر من 20 كغم، وجرى نقله مؤخراً إلى مشفى (سوروكا) لإجراء الفحوصات الطبية، لكن لغاية اللحظة لم يُبلغ بنتيجة الفحص، ولم يتم تشخيص مرضه، ولم يُقدم له أي علاج لحالته الصحية الصعبة.

بينما يمر الأسير كريم العمور (23 عاماً) من بلدة تقوع قضاء محافظة بيت لحم، بوضع صحي سيئ، فهو يعاني من مشاكل في المعدة، تُسبب له تشجنات حادة، لكن إدارة المعتقل، تكتفي بإعطائة إبراً مسكنة فقط، بدون تقديم أي علاج حقيقي لحالته الصحية.

أما عن الأسير شحادة حامد (35 عاماً) من بلدة سلواد قضاء رام الله، فهو يعاني من وجود حصوات في المرارة، تُسبب له أوجاعاً جسيمة في بطنه، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية جراحية بأسرع وقت ممكن، لكن عيادة المعتقل، تماطل بتحديد موعد لإجراء العملية.  

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