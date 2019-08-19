مُحملة بالذخائر.. آليات مدرعة تركية تجتاز الحدود إلى شمال غرب سوريا

آليات تركية - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، أن آليات مدرعة تركية، محملة بالذخائر، اجتازت الحدود إلى شمال غرب سوريا يوم الاثنين؛ لمساعدة مقاتلي المعارضة.



ويواجه مقاتلو المعارضة، تقدم قوات الحكومة في بلدة خان شيخون، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية قوله: إن هذا "السلوك العدواني" لن يؤثر في "عزيمة وإصرار الجيش العربي السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين" في البلدة الواقعة بمحافظة إدلب وفي مناطق أخرى.



في السياق، أفاد نشطاء المعارضة السورية، بأن رتلاً تركياً ضخماً، يتكون من 25 من الآليات والمعدات والشاحنات دخل من معبر باب الهوى الحدودي إلى الأراضي السورية، لكنه توقف بسبب قصف جوي.



وذكر النشطاء، أن الرتل التركي، تحرك باتجاه نقاط المراقبة والتفتيش التركية المنتشرة في منطقة خفض التصعيد، وسار معززاً بسبع دبابات وست عربات مصفحة باتجاه جنوب إدلب، مشيرين إلى أن قصفاً جوياً دفعه إلى التوقف في مدينة معرة النعمان، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



ورجح النشطاء، أن يصل رتل الجيش التركي، إلى نقطة مورك بريف حماة الشمالي.