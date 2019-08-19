شاهد: وصول البشير لمقر محاكمته في قضية "الثراء الحرام"





رام الله - دنيا الوطنيمثل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أمام المحكمة، اليوم الاثنين، في بداية محاكمة في قضية "الثراء الحرام" التي تشمل اتهامات بالفساد، وحيازة نقد أجنبي، وتلقي هدايا بصورة غير مشروعة.ورصدت كاميرا (سكاي نيوز عربية)، التأمين الأمني الواسع المصاحب لأولى جلسات محاكمة البشير، الذي وصل من (سجن كوبر) إلى مقر محاكمته، فيما لم يظهر البشير أمام عدسات الكاميرات، ودخل في سيارة مظللة.وكان الجيش، أطاح بالبشير، في نيسان/ أبريل الماضي، بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه الذي دام 30 عاماً.ومن المقرر، أن تكون جلسة اليوم علنية، وتذاع على الهواء مباشرة.وكانت صحف سودانية، ذكرت أن خزنات سرية ضخمة، تخص الرئيس البشير وأشقاءه، تم ضبطها في أحد مكاتبه، في نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من العثور على مبالغ خيالية في منزله.وفي حوار سابق، أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار.وأشار البرهان إلى أن "فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق عمر البشير، ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".وبعد اكتشاف هذه الأموال، فتحت النيابة العامة في السودان بلاغين ضد البشير، بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني.