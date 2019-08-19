وفد إسرائيلي كبير يزور جمهورية تشاد الإفريقية
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد إسرائيلي كبير، شمل وزارات الاقتصاد والزراعة والتعاون الإقليمي، جمهورية تشاد الإفريقية، بعد استئناف العلاقات في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
زار وفد إسرائيلي كبير، شمل وزارات الاقتصاد والزراعة والتعاون الإقليمي، جمهورية تشاد الإفريقية، بعد استئناف العلاقات في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن أعضاء الوفد، التقوا وزراء في حكومة تشاد، ودرسوا تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والمياه وغيرها.
وأضافت: أن وزير الزراعة التشادي سيزور إسرائيل قريباً.
وأضافت: أن وزير الزراعة التشادي سيزور إسرائيل قريباً.
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