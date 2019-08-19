‏وفد إسرائيلي كبير يزور جمهورية ‎تشاد الإفريقية



وقالت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن أعضاء الوفد، التقوا وزراء في حكومة تشاد، ودرسوا تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والطاقة والمياه وغيرها.



وأضافت: أن وزير الزراعة التشادي سيزور إسرائيل قريباً.



رام الله - دنيا الوطنزار ‏وفد إسرائيلي كبير، شمل وزارات الاقتصاد والزراعة والتعاون الإقليمي، جمهورية ‎تشاد الإفريقية، بعد استئناف العلاقات في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.