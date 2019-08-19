مشعشع: كافة التحضيرات للعام الدراسي بمدارس (أونروا) تم إنجازها



وحول الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، أوضح في تصريحات لإذعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن ميزانية هذا العام بلغت بليون و200 مليون دولار، إلا أن هناك عجزاً يبلغ نحو 150 مليون دولار، مشيراً إلى أن العمل جارٍ مع الدول الصديقة والمتبرعة لسد هذا العجز.



وأضاف المتحدث باسم (أونروا)، أنه يجري العمل على مسار آخر، وهو الاستحقاق الذي يتعلق بتجديد ولاية الوكالة في أيلول/سبتمبر المقبل، لثلاث سنوات أخرى.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، سامي مشعشع، أن 525 ألف طالب وطالبة، سيتوجهون لمقاعد الدراسة السبت المقبل، في 711 مدرسة في مناطق عمليات (أونروا) الخمس، مؤكداً أن كافة التحضيرات للعام الدراسي في مدارس الوكالة، تم إنجازها بالرغم من كافة التحديات التي واجهتها.