دولي

طهران: واشنطن سترتكب خطأً جسيماً حال قررت احتجاز ناقلة النفط

طهران: واشنطن سترتكب خطأً جسيماً حال قررت احتجاز ناقلة النفط
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس الموسوي، اليوم الاثنين: إن الولايات المتحدة، سترتكب خطأ جسيماً له تداعيات، في حال قررت احتجاز ناقلة النفط "أدريان دريا" (غريس- 1 سابقاً).

وأكد الموسوي، أن إصدار واشنطن قرار احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، غير قانوني وغير شرعي، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي، هو تهديد للملاحة البحرية في المياه الدولية، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وحذرت طهران وفق موسوي، واشنطن عبر السفارة السويسرية بطهران، من أن مصادرة ناقلة النفط "أدريان دريا" سيكون خطأ جسيماً، وسينتج عنه تداعيات خطيرة.

ولفت إلى أن حكومة جبل طارق لم تستجب لطلب الولايات المتحدة لأن العقوبات الأمريكية أحادية، وليست دولية.

وكانت بيانات شركة (ريفينيتيف) لتعقب حركة السفن، قد أظهرت أن ناقلة النفط الإيرانية، التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب، غيرت وجهتها إلى كالاماتا باليونان.

وأشارت بيانات (ريفينيتيف) إلى أن ناقلة النفط الإيرانية (غريس- 1) التي غيرت اسمها إلى (أدريان داريا- 1) غادرت جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي، حسب وكالة (رويترز).

جاء ذلك، بعد ساعات من رفض سلطات جبل طارق، طلباً أمريكياً باحتجاز السفينة، معللة قرارها بأن القوانين الأوروبية لا تسمح بذلك.

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