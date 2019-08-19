شؤون فلسطينية

شاهد: إسماعيل هنية وتوفيق أبو نعيم يؤديان الدحيّة

شاهد: إسماعيل هنية وتوفيق أبو نعيم يؤديان الدحيّة
رام الله - دنيا الوطن
قام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ومدير قوى الأمن في قطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، بأداء الرقصة الشهيرة المعروفة فلسطينيًا باسم "الدحيّة".

وأجرى هنية مع وفد من قيادات حركة حماس العديد من الزيارات لعائلات وعشائر قطاع غزة، حيث تخلل بعض تلك الزيارات ممارسة عادات وتقاليد العشائر بغزة، بما فيها "الدحيّة".

 

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