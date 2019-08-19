شؤون فلسطينية

مُجمّع "كمال عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 33 ألف خدمة خلال يوليو

مُجمّع "كمال عدوان الطبي" يُقدم أكثر من 33 ألف خدمة خلال يوليو
رام الله - دنيا الوطن
قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي، التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة، 33 ألفاً و26 خدمة طبية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، عبر عياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي، أن المجمع عبر مستشفياته، استقبل 12827 حالة للمواطنين منهم 5232 حالة من حملة التأمينات العسكرية و7595 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير، أن قسم الاستقبال بمستشفى الأطفال، استقبل 5541 حالة مسجل منها 365 حالة مبيت، فيما سجل قسم الأشعة في المجمع 2797 طلب أشعة مختلفة.

وأشار إلى أن قسم المختبر، استقبل 16848 حالة، في حين استقبل قسم الاستقبال والطواري 1876 حالة، منها 1284 عسكرياً، و592 مدنياً.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 200 عملية، تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، في حين تعامل مستشفى النساء والتوليد مع 319 حالة ولادة خلال تموز/ يوليو الماضي.

فيما استقبل قسم العيادات الخارجية 2522 حالة، وتعامل قسم الإسعاف والطواري مع 149 حالة، في حين قدم قسم الصيدلية 354 وصفة طبية، خلال الشهر ذاته.

يذكر، أن مجمع كمال عدوان، يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة، هي: الأطفال، والجراحة، والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية والأعصاب والصدرية والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة والطب البديل، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع.

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