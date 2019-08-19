مسؤول عسكري إسرائيلي: ربما ندخل في عملية عسكرية ضد غزة









وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو جدد تأكيده بأن تل أبيب، تستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.





ونقلت إذاعة (جيش الاحتلال) عن الجنرال تال روسو، القائد الأسبق للمنطقة الجنوبية: "ربما ندخل في عملية عسكرية ضد غزة، يجب أن نوجه لهم ضربات بكل قوة، لكن بدون اجتياح والسيطرة على غزة"، مشدّداً على "أننا نحن لسنا بحاجة إلى مليوني نسمة".