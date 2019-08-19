شاهد: موقع أمني يُوجه تحذيراً للفلسطينيين بشأن التخابر عبر (السوشيال ميديا)

رام الله - دنيا الوطن

وجه موقع المجد الأمني، المعروف بتوجيهاته الأمنية في مجال التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي، تحذيراً للفلسطينيين ممن يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا).





وقال الموقع، عبر حسابه بـ (فيسبوك): "يجب ألّا ننسى أن أجهزة مخابراتية، تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل تجنيد عملاء جدد بأسماء مختلفة، لذا مطلوب الحذر".







وأثار تداول أسماء لشهداء على مواقع التواصل الاجتماعي أول أمس، حفيظة الكثير من الإعلاميين ورواد الموقع، مطالبين بوضع حد لناشري الإشاعات، ومطالبين بالعمل على تعطيل الصفحات "المشبوهة".





هذا، وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف، أن المكتب بصدد إعداد قائمة بأسماء بعض النشطاء، الذين نشروا أسماء الشهداء في الحدث الأمني، أول أمس السبت، شرقي قطاع غزة.



وقال معروف، لـ "دنيا الوطن": إنه بناءً على دور المكتب الإعلامي الحكومي، سيتم رفع تلك القائمة، مرفقة بالمنشورات والتغريدات، إلى النيابة العامة في قطاع غزة، مضيفًا: "أكدنا مرارًا وتكرارًا بأن المسؤول عن نشر أسماء الشهداء، هي وزارة الصحة، لذا كل من ينشر أسماء الشهداء، دون انتظار رواية وزارة الصحة، يضع نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية".



وأضاف: "كل من نشر معلومات غير صحيحة، وغير مستندة لجهات رسمية، نحن بصدد رفعها إلى النيابة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني، وفق القوانين الفلسطينية، المعمول بها".



وعن قوائم النشطاء التي تم رفعها في السابق، وعما إذا تم اتخاذ بعض الإجراءات بحقهم، أوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أن دور وصلاحيات المكتب، تكمُن في التوعية والإرشاد، والتثقيف، ورفع بعض القوائم المُخالفة للجهات المسؤولة، ودور المكتب ينتهي عند هذا الحد، ومن بعد ذلك، يوضع الأمر عند النيابة، وكذلك المحكمة.