شاهد: زوجة نتنياهو تَضعه بموقف مُحرج بسبب "السكاكر"

رام الله - دنيا الوطن

وضعت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سارة، زوجها نتنياهو بموقف مُحرج، وذلك بعد أن رمت قطعة سكر منحها إياها على الأرض.





ووثقت عدسات الكاميرا اللحظة، حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية: إنه بعد الإحراج الذي حصل في الطائرة عند الصعود إليها، وعند النزول من الطائرة، سُجلت حالة إحراج أخرى.







وأضافت: "استقبل نتنياهو عند نهاية سلم الطائرة في أوكرانيا، ثلاث شابات أوكرانيات، يرتدين ملابس تقليدية، قدمن له سكاكر في حفل تقليدي، تذوق نتنياهو السكاكر، وأعطى سارة قطعة فألقتها على الأرض".





