تَوجُّه عدد من أهالي أسرى غزة لزيارة أبنائهم في سجن (رامون)





وقالت اللجنة في تصريح مقتضب: توجه صباح اليوم 17 من أهالي أسرى غزة بينهم طفلان، لزيارة 13 معتقلاً في سجن (رامون).





وتسمح سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين من كل أسبوع، لأهالي الأسرى في قطاع غزة، بزيارة أبنائهم في السجون.

رام الله - دنيا الوطنتوجه عدد من أهالي أسرى غزة، اليوم الاثنين، لزيارة أبنائهم في سجن (رامون)، عبر معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، وفق ما أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.