شاهد: مصرع صحفية أمريكية بسبب تغطية إخبارية جوية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (القدس العربي): إن مذيعة أخبار أمريكية، غامرت بنفسها على متن طائرة لإجراء تحقيق صحفي، إلا أن حادثاً ألم بالطائرة، أدى إلى تحطمها ومصرع الصحفية برفقة الطيار.



وفي التفاصيل، وقع الحادث الجمعة الماضي، عندما كانت نانسي باركر، مذيعة الأخبار في تلفزيون ولاية نيو أورليانز الأمريكية، 53 عاماً، تجري قصة صحفية عن طيار نجح في أداء تحليق مثير ومعقد، وفق الصحيفة.وأشارت الصحيفة، إلى أن الطيار توفي أيضاً في الحادثة، وتجري التحقيقات للكشف عن ملابسات تحطم الطائرة.