الاحتلال يمنع صحفية فلسطينية تعمل في قناة تركية من السفر

مجدولين حسونة

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رام الله - دنيا الوطن

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، الصحفية الفلسطينية مجدولين حسونة، من السفر عبر (معبر الكرامة)، الرابط مع الأردن، خلال عودتها لعملها في تركيا.



وتقيم الصحفية مجدولين منذ سنوات، في مدينة إسطنبول التركية، وتعمل في قناة (TRT) التركية.



وبعد ساعات من الانتظار على (معبر الكرامة)، سلمت سلطات الاحتلال الصحفية مجدولين قراراً بالمنع من السفر.



وقالت الصحفية حسونة: إنها كانت تقضي إجازة العيد لدى عائلتها بالضفة الغربية، وحينما حاولت أمس العودة إلى عملها تفاجأت بحجزها لثلاث ساعات، وإبلاغها بمنعها من السفر، وضرورة مراجعة مقر مخابرات الاحتلال.