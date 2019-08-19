أبو يوسف: طلبنا من إدارة الفنادق برام الله عدم استضافة المؤتمر الشبابي





وأضاف في تصريحات: هذه وقاحة غير مسبوقة من قبل الإدارة الأمريكية، ومعروف أن الموقف الأمريكي معادٍ للشعب الفلسطيني، وهناك تصعيد من قبل واشنطن، وحرب مفتوحة في محاولة لشطب الحقوق الفلسطينية.





وتابع أبو يوسف: "عندما تم الإعلان عن عقد هذا المؤتمر، رفضنا عقده، وطلبنا من الفندق المزمع استضافته لهذه الفعالية، الاعتذار، وسيتم منع هذه الفعالية من خلال الإجماع الوطني".





وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إنه عندما يتم اتخاذ قرار واضح من قبل القيادة الفلسطينية، تجاه الإدارة الأمريكية، لا بد أن يكون الموقف الشعبي، وكل مؤسسات الشعب والفصائل، منسجماً مع الموقف الرسمي الرافض للموقف الأمريكي.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق لجنة القوى الوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، واصل أبو يوسف: إن هناك إجماعاً شبابياً وفصائيلياً وطنياً على رفض المؤتمر، الذي تسعى السفارة الأمريكية لعقده في مدينة رام الله يوم الأربعاء المقبل، في أحد الفنادق برام الله.