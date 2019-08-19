الولايات المتحدة تنجو من ثلاث مجازر جماعية

رام الله - دنيا الوطن

قالت شبكة (CNN): إن السلطات الأمريكية، اعتقلت ثلاثة أشخاص في أنحاء مختلفة من البلاد، كانوا يخططون لمجازر جماعية، بإطلاق نار عشوائي على جموع الناس.







وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة نورواك، أن براندون فيكشول البالغ من العمر (22 عاماً)، احتجز في ولاية كونيتيكت بعد أن أعلن على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نيته إطلاق النار العشوائي على الجموع.وقال مسؤولو إنفاذ القانون: إن فيكشول حاول الحصول على مخازن رصاص ذات سعة أكبر وتعديل بندقيته، فيما أفادت الشرطة بأنه تم العثور على العديد من الأسلحة في منزله، بما في ذلك مسدس وبندقية ومصوب ليزر، وذخيرة بكميات كبيرة، ودروع، وخوذة بالستية، ومعدات تكتيكية أخرى.واتهم فيكشول بحيازة مخازن أسلحة وزيادة قدرات بندقيته، وهو يجب أن يمثل أمام المحكمة في السادس من أيلول/ سبتمبر المقبل، بعدما أفرج عنه بكفالة.وترتبط القصة الثانية بشاب يدعى تريستان سكوت ويكس في فلوريدا، الذي تم اعتقاله بعد أن كتب سلسلة من الرسائل إلى صديقته السابقة، هدد فيها بفتح النار على الحشود وإطلاق الرصاص على 100 شخص على الأقل.وقال إنه سيكون من الأسهل القيام بذلك في المدرسة، إلا أن صديقته السابقة سارعت لإبلاغ رجال إنفاذ القانون بخططه.وقال شريف مقاطعة فولوسي: إن الشرطة عثرت على بندقية صيد من عيار 22 و400 طلقة في شقة ويكس.القاتل الفاشل الثالث، متهم بالتهديد بإطلاق النار في مركز الجالية اليهودية في أوهايو في مدينة يونغستاون، فيما لاحظت الشرطة مقطع فيديو غريباً على حساب (Instagram) عائد لجيمس باتريك ريردون البالغ من العمر (20 عاماً).وفي صباح الثالث من آب/ أغسطس الجاري، فتح أحد سكان تكساس البالغ من العمر (21 عاماً) النار على سوبر ماركت وول مارت في إل باسو بالقرب من الحدود المكسيكية، فقتل 22 شخصاً وجرح أكثر من 20 آخرين.وفي وقت لاحق، تم إلقاء القبض عليه وتوجيه تهمة الإرهاب له، بعد اعترافه بأنه ارتكب جريمته بدافع الكراهية العنصرية.كما وقع حادث إطلاق نار آخر في منطقة أوريغون في دايتون قتل فيه 10 أشخاص، بينهم مطلق النار، وأصيب أكثر من 30 آخرين.