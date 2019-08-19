مجدلاني: ليس من الضروري الإسراع بعقد "المركزي" بهذه الظروف

قلّل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني من أهمية عقد المجلس المركزي الفلسطيني في هذا الوقت.





وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الاثنين: إنه "ليس من الضروري الإسراع للذهاب بعقد مجلس مركزي بهذه الظروف، ونحن بحاجة لنضوج ظروف سياسية محددة، ليأتي المركزي يجيب على هذه التطورات السياسية".



وأضاف: "نحن لا زلنا في سياق تطبيق قرار المركزي السابقة، وهي قيد المتابعة والتنفيذ، وإذا حدثت تطورات تستدعي عقد المركزي، فإنه سيكون من الضرورة أن يُعقد.



وفيما يتعلق باللجنة المعنية بوقف العمل بالاتفاقيات قال مجدلاني: "الأمور ذاهبة بشكل جيد".



رام الله - دنيا الوطن