قوات الاحتلال تُداهم منازل وتعتقل أسيريْن محرريْن بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عدداً من منازل المواطنين في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت بيت تعمر، وشنت حملة دهم واسعة النطاق، طالت عدداً من المنازل تعود لكل من: جمال ابو محيميد، عدنان علي مبارك، هاشم أبو محيميد، امير حسن أبو محيميد، وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات بين المواطنين.



في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من بلدة بيت ريما شمال رام الله.



وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسيرين المحررين: يعقوب ثلجي الريماوي، وهمام منير الريماوي، بعد أن داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتهما.



وقد اندلعت مواجهات في البلدة بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان، عقب عملية الاقتحام، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.