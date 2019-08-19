الاحتلال يُغلق المدخل الرئيس لبلدة عزون ببوابة حديدية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، المدخل الرئيس لبلدة عزون شرق قلقيلية ببوابة الحديدية.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة المقامة على مدخل البلدة، والمؤدية إلى قرى محافظة قلقيلية الشرقية والجنوبية وإلى قرى الكفريات في طولكرم، مانعة حركة التنقل بين المحافظتين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



يذكر، أن إغلاق المدخل الرئيسي للبلدة، يدفع السائقين إلى سلوك طرق التفافية وعرة، ما يعيق وصول المواطنين إلى أعمالهم في الوقت المناسب.