منظمة تُطالب بمنح نصف مليون سوري الجنسية المصرية

وتأتى دعوة المنظمة لمصر لمنح كافة السوريين الجنسية المصرية، بعد الحملة التحريضية ضد اللاجئين السوريين داخل مصر، على خلفية استغاثة سيدة مُسنة بالإسكندرية من سوري، يمتلك مطعماً.

رام الله - دنيا الوطنطالب المتحدث الرسمى لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيدان القنائي، الحكومة المصرية، بمنح جنسيتها لكافة السوريين المقيمين داخل مصر، ومنح الجنسية المصرية لكافة المستثمرين السوريين؛ نظراً لإسهاماتهم الكبيرة فى انعاش الاقتصاد المصرى.وقالت المنظمة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن حوالى نصف مليون سورى، يقيمون داخل مصر منذ عام 2012 وعدد السوريين المسجلين في مصر، يبلغ 137 ألفاً، وحوالى 44 ألف طالب سورى بالمدارس والجامعات المصرية.