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دولي

ترامب: محادثات "جيدة جداً" بين الولايات المتحدة وطالبان

ترامب: محادثات "جيدة جداً" بين الولايات المتحدة وطالبان
رام الله - دنيا الوطن
أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدّداً، أنّ بلاده تجري محادثات جيّدة جداً مع كلّ من حركة طالبان والحكومة الأفغانية، بهدف إبرام اتفاق سلام، يتيح للولايات المتحدة سحب قواتها من هذا البلد.

وقال ترامب للصحفيين في نيو جيرسي (شمال غرب): "نجري محادثات جيّدة جدّاً مع طالبان، ونجري محادثات جيّدة جدّاً مع الحكومة الأفغانية"، مكرّراً بذلك ما سبق وأعلنه الجمعة من إحراز تقدّم في المفاوضات الرامية لإنهاء التدخّل العسكري الأميركي المستمر في أفغانستان منذ 18 عاماً، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكان ترامب عقد الجمعة اجتماعاً في نادي الغولف الذي يملكه في مدينة بدمينستر بولاية نيو جيرسي، حيث يقضي عطلته الصيفية، تناول المفاوضات الجارية مع طالبان، وشارك فيه كلّ من وزير الدفاع مارك إسبر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال جوزف دانفورد، بحسب البيت الأبيض.

وحضر اللقاء أيضاً مستشار الأمن القومي جون بولتون، والمبعوث الأميركي الخاص للمفاوضات مع طالبان زلماي خليل زاد.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض، هوغان هيدلي، عقب الاجتماع: إن "المباحثات تركزت حول المفاوضات المستمرة، واتفاق السلام والمصالحة مع طالبان وحكومة أفغانستان، وجرى الاجتماع بشكل جيّد جداً وستستكمل المباحثات".

وعقب تصريح هيدلي كتب ترامب على (تويتر): "انتهيت للتوّ من اجتماع جيّد جداً حول أفغانستان، نتطلّع كما يفعل الكثيرون في الجانب الآخر من هذه الحرب المستمرة منذ 19 عاماً لإبرام اتفاق، إذا كان ذلك ممكناً".

وتتزايد التوقّعات بشأن إمكانية التوصّل إلى اتفاق تسحب بموجبه الولايات المتحدة جنودها البالغ عددهم 14 ألفاً من أفغانستان بعد حرب دامت نحو عقدين، وتحوّلت إلى مستنقع.

والأحد قال ترامب للصحفيين: "سنخفّض (هذا العدد) أكثر قليلاً ثم سنقرّر ما إذا كنّا سنبقى لوقت أطول أم لا".

وأضاف "هذا الأمر سيعتمد على طالبان، وسيعتمد على الحكومة الأفغانية"، مؤكّداً أنّ أجهزة الاستخبارات الأميركية، ستبقى في أفغانستان بعد انسحاب القوات العسكرية الأميركية.

وقال ترامب: "أعتقد أنّه من المهمّ أن نستمر في ممارسة عمليات الاستخبارات هناك".

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