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دولي

مقتل أربعة جنود نيجيريين في هجوم لتنظيم الدولة

مقتل أربعة جنود نيجيريين في هجوم لتنظيم الدولة
رام الله - دنيا الوطن
قتل أربعة جنود نيجيريين في شمال شرق نيجيريا، في هجوم شنّه مسلّحون تابعون لتنظيم الدولة ، بحسب ما أفادت مصادر عسكرية.

وقال ضابط في الجيش النيجيري: "إنّ المهاجمين الذين يرجّح أنهم عناصر في تنظيم الدولة، في غرب إفريقيا أطلقوا النار على دورية عسكرية في قرية موغولا بالقرب من الحدود مع الكاميرون ممّا أسفر عن مقتل أربعة جنود واستيلائهم  على مدفعين رشاشين"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف: "إنّ قواتنا في موغولا تعرّضت لهجوم شنّه عناصر تنظيم الدولة في غرب إفريقيا، في كمين خسرنا فيه أربعة جنود".

بدوره قال ضابط ثان طلب بدوره عدم نشر اسمه: "إنّ الجيش خسر أربعة عناصر في الهجوم وإنّ المسلحين استولوا على سيارتين عسكريتين صغيرتين لكنهم سرعان ما اضطروا للتخلّي عنهما بسبب الحالة السيئة للطريق التي بطّأت من سرعتهم".

وأضاف: "إنّ المسلحين نزعوا المدفعين الرشاشين المضادّين للطائرات من السيارتين وأخذوهما معهما".

وأسفر النزاع في شمال نيجيريا منذ 2009 عن أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 1,8 مليون نازح، وامتدّ إلى تشاد والكاميرون والنيجر، البلدان المجاورة لنيجيريا والواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

وغالبية الهجمات التي استهدفت الجيش في المنطقة إمّا نُسبت إلى تنظيم الدولة في غرب إفريقيا أو تبنّاها التنظيم، وهو فرع انشقّ عن بوكو حرام وبايع تنظيم الدولة.

في المقابل يستهدف الفصيل الموالي لزعيم بوكو حرام التاريخي أبوبكر الشكوي بشكل متزايد المدنيين عند مهاجمة قراهم لنهب مواردها.

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