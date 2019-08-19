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شاهد: عرض أزياء بالعراق يُغضب رجال الدين

شاهد: عرض أزياء بالعراق يُغضب رجال الدين
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رام الله - دنيا الوطن
أعربت مجموعة من رجال الدين في مدينة الفلوجة، غربي العراق، عن غضبها من عرض أزياء أقيم قبل أيام في مدينة الحبانية السياحية المجاورة، التي كانت تعاني منذ سنوات من الإرهاب.

وقال بيان لرجال الدين، وفق (روسيا اليوم): إنهم "يحملون مدير مدينة الحبانية السياحية مؤيد مشوح، ومنظم العرض إيناس التميمي، التبعات القانونية والقضائية، بسبب الإساءة المتعمدة للأعراف العشائرية لمدينة الفلوجة وأهلها".

وطالب رجال الدين بإقالة مدير المدينة السياحية في الحبانية، ومحاسبة "مروجي الإساءة لمدينة الفلوجة من القائمين على حفل عرض الأزياء".

 

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