تركيا تُرسل تعزيزات من الكوماندوز للحدود السورية

وصلت تعزيزات من قوات الكوماندوز التركية إلى ولاية هاتاي جنوبي تركيا، بهدف توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.





وحسب وكالة (الأناضول) التركية، فإن الوحدات، وصلت إلى منطقة قيريق خان التابعة لهاتاي، قادمة من قواعد مختلفة داخل البلاد، مؤكدة أن الوحدات الخاصة، توجهت إلى الشريط الحدودي مع سوريا وسط تدابير أمنية مشددة.



رام الله - دنيا الوطنوكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أكد أن مركز العمليات المشترك مع الولايات المتحدة لتأسيس وإدارة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا، سيعمل بكامل طاقته هذا الأسبوع.وأوضح، أن أنقرة وواشنطن اتفقتا بشكل عام على المراقبة والتنسيق فيما يتعلق بالمجال الجوي في المنطقة.في المقابل، أعلن متحدث باسم البنتاغون، أن اتفاق المنطقة الآمنة بين تركيا والولايات المتحدة، سيتم تنفيذه بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن بعض العمليات المتعلقة بالاتفاق، ستبدأ في وقت قريب.