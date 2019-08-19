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شؤون فلسطينية

قوة إسرائيلية خاصة تختطف ثلاثة مواطنين من بلدة العيزرية شرق القدس

قوة إسرائيلية خاصة تختطف ثلاثة مواطنين من بلدة العيزرية شرق القدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، الليلة الماضية، ثلاثة شبان من بلدة العيزرية شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن عناصر القوة، اختطفوا بمركبتين (مدنيتين) الفتى شوكت خضر الشيخ (16 عاماً)، وأمير ششتاوي، ومحمود عريقات، بعد أن داهموا ساحة الشهيد ياسر عرفات في وسط بلدة العيزرية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكانت قوات الاحتلال، قد استدعت في وقت سابق الفتى خضر الشيخ وهو شقيق منفذ عملية باب السلسة المصاب محمد خضر الشيخ، بهدف التحقيق معه في معبر الزيتونة.

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