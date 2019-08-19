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أمير الكويت يتعافى من عارض صحي ألم به

أمير الكويت يتعافى من عارض صحي ألم به
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزیر شؤون الديوان الأميري الكويتي بالإنابة، محمد ضيف الله شرار، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعافى من عارض صحي ألم به.

وأشار شرار، إلى أن نتائج الفحوصات الطبية التي أجرها أمير الكويت (90 عاماً) جاءت إيجابية.

من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تعافى من العارض الصحي، وأنه الآن في حالة صحية طيبة.

وأصبح الشيخ صباح أميراً للكويت عام 2006، خلفاً لسعد العبد الله السالم الصباح، والذي تنازل عن الحكم لأسباب صحية، وكان حينها يشغل منصب رئيس الوزراء، ليزكيه المجلس أميراً للبلاد.

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