بشكل علني.. أُولى جلسات محاكمة البشير تنطلق اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تنعقد اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في التهم الموجهة إليه، المتعلقة بقضية التعامل بالنقد الأجنبي، وعدة تهم أخرى.



وقد تأجلت محاكمة البشير من يوم السبت إلى الاثنين، لتزامنها مع التوقيع النهائي على وثائق الحكومة الانتقالية في السودان، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



ووفقاً لممثل هيئة الدفاع عن البشير، المحامي محمد الحسن الأمين، فإن "جلسة محاكمة البشير، ستكون علنية لوسائل الإعلام والصحافة".



ويواجه البشير جملة من الاتهامات، تندرج ضمن مواد النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ.



ورفضت النيابة السودانية، في حزيران/ يونيو الماضي، محاولة هيئة الدفاع عن البشير نفي الاتهامات عن موكلها.